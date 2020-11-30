У Туреччині зможуть безкоштовно вакцинувати своїх громадян від коронавірусу. Це станеться одразу, коли країна отримає зареєстровану вакцину.

Там сподіваються, що вакцинація почнеться вже грудня 2020 року. Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час пресконференції

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Він заявив, що країна має закупити 50 мільйонів доз препарату від недуги.

Наші громадяни зможуть отримати вакцину безкоштовно. Сподіваюся, наступного місяця (грудня 2020 року – 24 канал) почнеться вакцинація медичних працівників,

– наголосив Ердоган.

Напередодні глава міністерства охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа також говорив про безкоштовну вакцинацію. Для цього використовуватимуть китайський препарат Sinovac Biotech. Ті, хто хоче прищепитися іншими ліцензованими вакцинами зможуть це зробити свій рахунок.

До слова, турецький лідер нещодавно запевняв, що у них з'явиться власна вакцина від COVID-19.

Що відомо про Sinovac Biotech