Безкоштовна вакцина від COVID-19 – для всіх: які плани у МОЗ
Україна планує безкоштовно вакцинуванувати усіх громадян від коронавірусу. Проте почнуть з людей, що потрапляють у групи ризику – за профіесйними та медичними ознаками.
У групах ризику – 20 мільйонів українців
Кількість людей з цих груп ризику становить 20 мільйонів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
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Ці люди хворіють найскладніше, найважчий у них перебіг хвороби,
– додав міністр.
Також, в першу чергу, мають вакцинувати людей похилого віку, адже саме вони найчастіше потрапляють у статистику померлих.
Вакцинацію має оплатити держава
Міністр зауважив, що на тому, щоб препарат був безкоштовним наголошував і президент Зеленський. Вакцинацію оплатить держава.
Що відомо про вакцинацію в Україні?Україна – член глобальної ініціативи COVAX. Очікують на отримання 8 мільйонів доз, перший мільйон має надійти в березні. Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що 8 мільйонів доз має вистачити для 4 мільйонів людей. Проте, за словами прем'єра, можна буде провакцинуватись і власним коштом.
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