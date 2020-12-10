Україна планує безкоштовно вакцинуванувати усіх громадян від коронавірусу. Проте почнуть з людей, що потрапляють у групи ризику – за профіесйними та медичними ознаками.

У групах ризику – 20 мільйонів українців

Кількість людей з цих груп ризику становить 20 мільйонів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Ці люди хворіють найскладніше, найважчий у них перебіг хвороби,

– додав міністр.

Також, в першу чергу, мають вакцинувати людей похилого віку, адже саме вони найчастіше потрапляють у статистику померлих.

Вакцинацію має оплатити держава

Міністр зауважив, що на тому, щоб препарат був безкоштовним наголошував і президент Зеленський. Вакцинацію оплатить держава.

Що відомо про вакцинацію в Україні? Україна – член глобальної ініціативи COVAX. Очікують на отримання 8 мільйонів доз, перший мільйон має надійти в березні. Україна – член глобальної ініціативи COVAX. Очікують на отримання 8 мільйонів доз, перший мільйон має надійти в березні. Прем'єр Денис Шмигаль сказав , що 8 мільйонів доз має вистачити для 4 мільйонів людей. Проте, за словами прем'єра, можна буде провакцинуватись і власним коштом.

Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу