На жаль, в українських аптеках часто не дотримуються вимог щодо продажу антибіотиків та інших ліків з рецептом. Навіть багато людей не знають про цю заборону. Чому це небезпечно – читайте далі.

Порядок відпуску лікарських засобів регламентує Наказ МОЗ України № 360. За відпуск рецептурних препаратів без рецепта передбачений штраф, пише ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун у фейсбуці.

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Так, якщо людина відчуває себе погано, вона записується до свого сімейного лікаря. Згодом лише медик після проведеного обстеження може виписати рецепт на антибіотики та інші ліки.

"Людина йде з цим рецептом в аптеку, там купує необхідний препарат, а на рецепті провізор чи фармацевт ставить штамп: "Відпущено" і повертає його покупцю", – пояснює Супрун, як це виглядає на паперах.

Якщо людина намагається придбати антибіотик без рецепта, працівники аптеки його або не продають, або продають і виплачують штраф, бо це порушення. Якщо ж такі інциденти в цій самій аптеці повторюються, орган ліцензування має право позбавити її ліцензії.

Інвестиція у хвороби: як відбувається продаж ліків у реальності

Часто в Україні люди вирішують зайти в аптеку, щоб запитатися про якісь ліки. Що конкретно їй потрібно вона не впевнена, тому просить поради у фармацевта чи провізора, або бере щось за порадою родичів, друзів чи реклами.

Часто радять взяти саме антибіотик, щоб "точно допомогло". Працівників аптеки продають ліки, про рецепт не запитують. Ще й додають: "а візьміть ще крапельки для носа", "вам обов’язково ще треба пропити пробіотики", "а льодяники для горла не бажаєте?". І люди часто бажають купити все, аби "бути здоровими". Хоча насправді інвестують якраз у хвороби,

– написала Уляна Супрун.

Антибіотик на будь-який "пчих"

Буває й інший сценарій, коли сам лікар поспішає і виписує курс антибіотика, часто навіть без рецепта.

"Хоча насправді ангіна може бути і вірусної природи. Саме тому важливо зробити експрес-тест на виявлення стрептококу. І лише в тому випадку, якщо цю бактерію виявлено, можна призначити курс прийому антибіотика. Але в цьому сценарії ніхто нічого не робить як слід, тож пацієнт йде собі в аптеку й купує непотрібні ліки", – пояснила ексглава МОЗ.

"Будь ласка, не займайтеся самолікуванням. Не вимагайте в лікарів виписати вам антибіотики. Якщо лікар вбачатиме в цьому необхідність — він обов’язково це зробить. А якщо ви підозрюєте, що ваш лікар необґрунтовано виписує якісь препарати — зверніться до іншого фахівця", – закликала Супрун.