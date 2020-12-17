Лихоманка – один з найважливіших симптомів COVID-19. Однак вимір температури за допомогою інфрачервоного безконтактного термометра з метою скринінгу хвороби невиправданий і неефективний засіб.

Безконтактними термометрами вимірюють температуру людям в аеропортах, вокзалах, торгових центрах та інших громадських місцях, пише Open Forum Infectious Diseases.

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Чому безконтактні термометри неефективні

Очікування від безконтактного вимірювання температури не були виправдані на практиці. Наприклад, до 26 лютого 2020 року в аеропортах США були перевірені близько 46 тисяч пасажирів. Інфекція була виявлена ​​тільки в одного. До квітня їх кількість збільшилася до 15.

Ще одна проблема – чутливість безконтактного вимірювання температури до безлічі зовнішніх факторів. Результати можуть відрізнятися в залежності від того, над якою частиною тіла вимірюють температуру, від навколишньої температури й не тільки. Водночас найточніші методи вимірювання температури не підходять для масового скринінгу.

Безконтактне вимірювання температури може бути неточним, навіть якщо у людини підвищена температура. Збільшення внутрішньої температури може викликати звуження судин шкіри, що призводить до зниження виділення тепла.

Які є шляхи розв'язання проблеми

Автори наводять приклади стратегій, які змогли б поліпшити виявлення хворих людей. На їхню думку, можна було б знизити показник температури для скринінгу (тобто, зробити його нижчим 38 градусів). Це може бути особливо актуально для скринінгу літніх і людей зі зниженим імунітетом.

Ще один варіант скринінгу – групове тестування. У цьому випадку мова йде не про вимірювання температури. У групи людей потрібно взяти мазки з носогорла для ПЛР, але досліджувати їх не окремо, а разом. У разі негативного тесту вся вибірка людей вважається не інфікованою.

Також перспективними методами вчені вважають дослідження зливних вод на коронавірус і використання "розумних" термометрів, які підключені до смартфона.