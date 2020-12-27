У Бельгії хворий на коронавірус Санта-Клаус відправив на той світ 18 людей
У Бельгії після візиту Санта-Клауса до будинку для літніх людей, померли 18 пацієнтів. Виявилося, що у чоловіка був коронавірус, а у закладі не дотримувалися правил карантину.
Один інфікований передав коронавірус сотні людей
Актор, який виконував роль Санти привітав з різдвяними святами мешканців будинку для літніх людей, а через 3 дні після цього дізнався, що хворий на COVID-19, пише Daily Mail.
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Згодом почали хворіти мешканці будинку для літніх людей, захворіли 121 пенсіонер та 36 працівників будинку. З них 18 літніх людей померли від ускладнень хвороби.
У закладі порушували вимоги карантину
Під час епідрозслідування виявилось, що на заході не дотримувалися карантинних вимог:
- працівники та пацієнти були без масок;
- актори порушували соціальну дистанцію.
Літні люди у групі ризику COVID-19
Нагадаємо, що для літніх людей коронавірус є особливо небезпечним, адже у випадку інфікування перебіг захворювання у них зазвичай ускладнений, а ризики смертності від COVID-19 вищі через наявність супутніх захворювань.
Саме тому, у всьому світі план вакцинації від коронавірусу першочергово передбачає щеплення літніх людей.
Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу
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