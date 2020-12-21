Вакцини проти коронавірусу повинні діяти й на його новий різновид. Колишній (за Обами) і, найімовірніше, майбутній (за Байдена) головний військовий лікар США Вівек Мурті заявив, що немає причин у цьому сумніватися.

Чи діятимуть вакцини на мутований коронавірус

У Великій Британії повідомили про новий штам коронавірусу, більш заразний, хоча і не більш небезпечний. Ситуацію прокоментували в адміністрації Байдена, як пише Інтерфакс-Україна.

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Зокрема, у Байдена відповіли на найбільш болюче питання із пов'язаних з COVID-19, яке зараз турбує світ: чи будуть вже розроблені вакцини діяти й проти мутованого коронавірусу.

З цього приводу висловився Вівек Мурті – засновник спільноти Лікарі для Америки, колишній головний військовий лікар США за президента Обами, який, за анонсом обраного президента Джо Байдена, невдовзі повернеться на цю посаду.

Немає жодних причин вважати, що розроблені вакцини не будуть ефективні й проти цього вірусу (виявленого у Британії – 24 канал),

– запевнив він.

І нагадав, що у фахівців немає доказів, які б свідчили про більшу смертоносність нового штаму вірусу.

Мурті окремо наголосив, що з появою мутацій коронавірусу методи протистояння йому не змінюються: треба носити маски, дотримуватися дистанції й мити руки.

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