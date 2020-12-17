Обраний президент США Джо Байден нібито хоче публічно вакцинуватись від коронавірусу. Ймовірно, політик планує зробити це наступного тижня.

Помічники Байдена зауважили, що затримка вакцинації спричинена логістичними проблеми, повідомляє CNN.

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Я не хочу випереджати час, але хочу переконатися в тому, що ми продемонструємо американцям, що це безпечно. Коли я це зроблю, то зроблю це публічно, щоб ви могли стати свідками цього,

– наголосив Байден.

За інформацією джерел, вакцинація Байдена може відбутись наступного тижня.

Зауважимо, раніше чинний президент США Дональд Трамп наголошував, що поки не планує робити щеплення від COVID-19. Він зазначав, що люди, які працюють в Білому домі, мають отримати доступ до вакцини дещо пізніше, якщо в цьому немає ​​необхідності.

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