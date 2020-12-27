У двох округах німецької Баварії зірвалася вакцинація населення від коронавірусу. Причиною цього стали можливі порушення зберігання вакцини.

Виникли сумніви щодо того, чи постійно підтримувався холодний ланцюг для вакцини, яка повинна зберігатися при температурі мінус 70 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Bayerischer Rundfunk.

Читайте також Лідери Чехії та Словаччини вакцинувались у прямому ефірі: фото, відео

Перервані холодові ланцюги

Проблеми у системі постійного дотримання температурного режиму при зберіганні й постачанні вакцини були виявлені в округах Верхня Франконія та Швабія. Тому щеплення там скасували.

Місцева влада планує провести консультації з компанією-виробником вакцини.

Скільки доз вакцини закупила Баварія

Перші 9 750 доз вакцин прибули до медичного закладу в Ерлангені вранці 26 грудня.

Звідти препарат був розподілений по регіонах до 99 центрів вакцинації.

До кінця року очікується ще приблизно 205 тисяч доз вакцини.

Регулярні поставки повинні продовжуватися і в новому році.

Зверніть увагу! В країнах Європейського союзу з неділі, 27 грудня, розпочався перший етап вакцинації населення від коронавірусу за допомогою препарату Pfizer і BioNTech. Він триватиме до 29 грудня включно. Більше інформації про це ви можете прочитати за посиланням.