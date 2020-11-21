Карантинний режим через коронавірусну інфекцію в Азербайджані продовжено до 28 грудня.

З метою запобігання поширенню вірусу спеціальний карантинний режим в Азербайджані продовжено до 6:00 28 грудня. Про це заявив оперативний штаб, пише інформаційне агентство Интерфакс.

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Так, з 0:00 21 листопада по 6:00 28 грудня на вихідних на території Азербайджану не працюватиме громадський транспорт.

"З 21 листопада по 28 грудня по всій країні в суботу та неділю призупиняється надання послуг на всіх об'єктах, крім аптек і продуктових магазинів", – повідомив оперативний штаб.

Крім того, кількість співробітників приватних і державних підприємств, що виходять на роботу, буде скорочено до 30%. Також носіння масок у країні з 21 листопада стає обов'язковим.

Коронавірус в Азербайджані: що відомо

Станом на 21 листопада у країні підтвердили 87 163 випадки зараження COVID-19 . 1 079 людей померли від ускладнень. 60 тисяч людей перемогли коронавірусну інфекцію.