В Австрії вакцинувати проти COVID-19 почнуть з січня 2021 року: триетапний план
В Австрії представили план вакцинації проти COVID-19, який складається з 3 етапів. Масово вакцинувати людей почнуть з січня 2021 року.
Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер повідомив, що до кінця літа 2021 року в країні мають вакцинувати понад 50% населення. Про це пише The Local.
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3 етапи масової вакцинації проти COVID-19
Людей вакцинуватимуть в декілька етапів, оскільки виникають певні складнощі з тим, щоб отримати необхідну дозу.
Також певні проблеми виникають через прагнення влади захистити найбільш вразливі верстви населення, дозволяючи економіці поступово відновлювати свою діяльність.
Етап №1
Перший етап розпочнеться у січні 2021 року і буде спрямований на людей, віком від 65 років. Зокрема, тих, які перебувають в будинках престарілих, а також працівникам цих установ.
Влада Австрії припускає, що на цьому етапі вдасться вакцинувати 500 тисяч осіб.
Етап №2
На другому етапі вакцинують медичних працівників, а також тих людей, які належать до інших вразливих категорій. Очікується, що це відбудеться у лютому – березні 2021 року.
Часопис Der Standard повідомляє, що під час другого етапу вакцину мають отримати поліцейські, працівники харчової промисловості та транспортних компаній, вчителі та співробітники дитячих садків.
Етап №3
З квітня 2021 року під час фінального етапу вакцина стане загальнодоступною для всього населення Австрії.
Відтак на цьому етапі важливу роль має відігравати місцева влада. Її завдання – допомогти створити інфраструктуру для доставки вакцини.
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