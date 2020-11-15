В Австрії збираються масово протестувати населення на коронавірус, як це було у Словаччині. Таким чином влада хоче зробити святкування Різдва максимально безпечним.

Підготовчі роботи будуть здійснювати уряди федеральних земель спільно зі збройними силами. Про це розповів канцлер Австрії Себастіан Курц в ефірі ORF.

До теми У Словаччині усе населення тестують на COVID-19: у містах довжелезні черги, – фото

За його словами, в такий спосіб можна буде визначити та ізолювати людей з безсимптомним перебігом COVID-19.

Посадовець зазначив, що насамперед необхідно протестувати на коронавірус шкільних вчителів. Адже з 7 грудня школи у країні мають повернутися до нормальної роботи.

Тестування повинне відбутися за прикладом Словаччини. "Ми підтримуємо тісний контакт зі Словаччиною, яка першою в Європі провела масове тестування населення. Це спрацювало неймовірно добре", – зауважив Курц.

Зверніть увагу! Словаччина провела масову перевірку населення на COVID-19 ще на початку листопада. Без наявності негативного результату тесту заборонялося покидати домівку. Тестування було безкоштовним.

Жорсткий локдаун в Австрії

В Австрії з 17 листопада до 6 грудня вводять жорсткий загальнонаціональний карантин. Зокрема, за добу поза будинком можна буде контактувати лише з однією людиною.

Канцлер Себастіан Курц відзначив, що хотів би, аби до кінця локдауну вдалося протестувати якомога більше людей.