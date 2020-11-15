Австрія проведе масове тестування на COVID-19 за прикладом Словаччини
В Австрії збираються масово протестувати населення на коронавірус, як це було у Словаччині. Таким чином влада хоче зробити святкування Різдва максимально безпечним.
Підготовчі роботи будуть здійснювати уряди федеральних земель спільно зі збройними силами. Про це розповів канцлер Австрії Себастіан Курц в ефірі ORF.
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За його словами, в такий спосіб можна буде визначити та ізолювати людей з безсимптомним перебігом COVID-19.
Посадовець зазначив, що насамперед необхідно протестувати на коронавірус шкільних вчителів. Адже з 7 грудня школи у країні мають повернутися до нормальної роботи.
Тестування повинне відбутися за прикладом Словаччини. "Ми підтримуємо тісний контакт зі Словаччиною, яка першою в Європі провела масове тестування населення. Це спрацювало неймовірно добре", – зауважив Курц.
Жорсткий локдаун в Австрії
В Австрії з 17 листопада до 6 грудня вводять жорсткий загальнонаціональний карантин. Зокрема, за добу поза будинком можна буде контактувати лише з однією людиною.
Канцлер Себастіан Курц відзначив, що хотів би, аби до кінця локдауну вдалося протестувати якомога більше людей.
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