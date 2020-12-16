Про користь авокадо для організму відомо чимало. Але до нині вчені не знали, як цей плід впливає саме на кишківник.

Вчені з Університету Іллінойсу (США) провели дослідження, у якому взяли участь 163 людини віком від 25 до 45 років з надлишковою вагою або ожирінням. За іншими показниками вони були здоровими. Робота опублікована у Journal of Nutrition.

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Добровольців розподілили на 2 групи. Перша щодня додавала авокадо на сніданок, обід і вечерю. Друга група людей харчувалась за точно таким самим меню, але без додавання фрукта.

Загалом експеримент тривав 12 тижнів. Впродовж цього періоду учасники дослідження здавали зразки крові, сечі та калу для аналізу.

У результаті щоденне вживання авокадо призвело до зниження концентрації в калі жовчних кислот. Також виріс вміст коротко жирних кислот, які є важливими для здоров'я товстого кишківника й надають протиракову і протизапальну дію.

Окрім цього, зросла кількість бактерій, які здатні до ферментації клітковини. Це гарно впливає на травлення і метаболічні функції кишкової мікробіоти. Тобто цей фрукт особливо корисний для людей, які споживають небагато клітковини.

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