Шведсько-британська компанія AstraZeneca подала пакет документів на реєстрацію вакцини від коронавірусної інфекції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Британії Метт Генкок, пише видання NDTV.

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Після подачі документів британському регулятору AstraZeneca суттєво наблизилася до дозволу на використання вакцини.

Я радий повідомити вам, що вакцина Oxford AstraZeneca, яка розроблена тут, у Великій Британії, подала повний пакет даних в Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я на затвердження, – повідомив Генкок.

Цей крок є наступним до рішення про застосування вакцини AstraZeneca, яка наразі виробляється.

Чи ефективна вакцина від AstraZeneca

Середня ефективність британської вакцини становить 70,4%. Річ у тім, що вакцина демонструє ефективність у 62% для людей, які отримали дві повні дози. Натомість учасники, які отримали половинну дозу, виявилися більш захищеними – ефективність щеплення склала 90%.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу