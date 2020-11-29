У "Слузі народу" не обговорювали відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак глава партії Давид Арахмії переконаний, що зараз це не на часі.

Зміна голови МОЗу може призвести до управлінського хаосу. Про це Арахамія розповів в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

До слова У Зеленського погодили відставку глави МОЗ Степанова, – нардеп

"Моя персональна думка, що коней на переправі в жодному разі змінювати не можна. Людина, яка проєктувала якусь систему по боротьбі з коронавірусу… Якщо на середині його замінити, то прийде нова людина і скаже: насамперед я не приймав ті рішення, я не винен, попередники винні. Потім скаже: мені потрібен час, щоб увійти в посаду, у мене інші ідеї", – поясни він.

За його словами, необхідно завершити певну фазу роботи, після цього провести аналіз, і якщо необхідно, то приймати кадрове рішення.

Відставка Максима Степанова: що відомо