Антибактеріальна терапія може бути ефективною при апендициті, але після її застосування ризик ускладнень вище, ніж після операції.

Апендектомія (видалення апендикса) – стандарт лікування апендициту протягом довгого часу, не дивлячись на те, що про успіхи лікування антибіотиками вчені повідомляли ще в середині минулого століття. Відомо, що в США 95% випадків апендициту завершуються операцією, пише New England Journal of Medicine.

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Лікування апендициту антибіотиками

У новому дослідженні взяли участь 1552 пацієнти, які проходили лікування апендициту у 25 американських лікарнях. Половина з них пройшла терапію антибіотиками, половині була проведена апендектомія. Курс антибіотиків включав їх внутрішньовенне введення протягом доби та приймання всередину 10 днів.

У 414 учасників дослідження був апендиколіт – "камінь" в апендиксі. Цей стан пов'язаний з ризиком ускладнення захворювання.

На тридцятий день після нападу апендициту якість життя пацієнтів з обох груп було в середньому однаковою (його оцінювали за допомогою спеціальної шкали). На першому тижні після початку лікування симптоми в учасників обох груп були практично однаковими. З лікарні їх виписували в середньому через 1,3 доби. Крім того, учасники з групи антибіотиків раніше змогли повернутися на роботу (5,3 доби проти 8,7 доби в групі операції).

Ризик ускладнень був нижче в групі операції. У ній вони розвивалися в середньому у 3,5 зі 100 осіб, а після антибіотиків – у 8,1 на 100 осіб. Після консервативного (ліками) лікування люди в три рази частіше зверталися за медичною допомогою, в 11% випадків їм потрібен був хоча б ще один курс антибіотиків протягом 90 днів.

Видалити апендикс протягом 90 днів довелося 29% учасникам, які отримали лікування антибіотиками. Пацієнтам з апендиколітом це було потрібно в 41% випадків, без нього – у 25%.

Чому це важливо

Автори нового дослідження вказують, що питання консервативного лікування апендициту можуть набути нової актуальності через пандемію COVID-19 або в інших надзвичайних ситуаціях.

У зв'язку з завантаженістю системи охорони здоров'я, ресурси для проведення операцій можуть бути обмежені. Американська колегія хірургів рекомендувала заново розглянути можливість лікування апендициту антибіотиками.