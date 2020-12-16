Антибіотик, який призначають в Україні при COVID-19, неефективний проти цього захворювання
Азитроміцин широко застосовується при запальних процесах в органах дихання і включений в багато міжнародні рекомендації з лікування коронавірусу, в тому числі в Україні. Однак вченим так і не вдалося підтвердити клінічну користь антибіотика.
Оцінка ефективності азитроміцину для лікування COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів проводилася в рамках британських клінічних випробувань RECOVERY, де вивчаються перспективні препарати проти коронавірусу. Вчені опублікували проміжні підсумки дослідження на підставі даних 73% пацієнтів.
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Як відбувалося дослідження
Під час дослідження вчені порівнювали клінічні показники 2582 госпіталізованих хворих з важким перебігом COVID-19, які отримували азитроміцин через 8 днів після появи симптомів, з контрольною групою 5182 пацієнтів на стандартному лікуванні.
Азитроміцин неефективний проти COVID-19
Попередній аналіз не продемонстрував значної різниці в смертності між двома групами. На 28 день випробувань цей показник склав 19% як для пацієнтів, які отримували антибіотик, так і всіх інших хворих. Дослідження також не виявило істотного впливу азитроміцину на зниження ризику розвитку важких ускладнень і на тривалість госпіталізації.
Ці дані виключають будь-яку клінічну користь азитроміцину у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, яких ми вивчали. Але в наше дослідження не включали пацієнтів, які отримують лікування вдома,
– повідомили автори дослідження.
Отримані результати вчені назвали "розчаруванням", оскільки на азитроміцин покладалися великі надії у всьому світі. Однак ці дані дуже важливі як для лікарів, так і для пацієнтів, оскільки надмірне призначення антибіотиків сприяє резистентності організму до антибактеріальних препаратів.
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