Відкриття антибіотиків стало одним з найважливіших досягнень людства за ХХ століття, проте десятки років надмірного застосування привели до появи антибіотикорезистентності. Тепер американські вчені знайшли лікарський засіб, який діє як "анти-антибіотик", знижуючи розвиток стійкості до бактерії.

Чому це важливе відкриття

Резистентність до антибіотиків – приклад еволюції. Згодом препарати можуть стати неефективними проти багатьох видів бактерій. Поступово список дієвих антибіотиків скорочується, і на горизонті знову можуть нагадати про себе "темна епоха медицини", коли більшість інфекцій знову стануть смертельно небезпечними.

Але, команда з Університету штату Пенсільванія і Університету Мічигану, здається, знайшла вихід, пише New Atlas. Вчені створили терапію, яка може допомогти в боротьбі проти резистентності — щось на кшталт "анти-антибіотика", що дозволяє застосовувати звичайні антибіотики, які не запускаючи небезпечний еволюційний процес.

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Дослідники вивчили один з видів ентерококів – Enterococcus faecium – який є в кишківнику. Там він не завдає шкоди, але може поширитися на інші частини організму і викликати зараження – інфекцію сечовивідних шляхів або сепсис. Гірше того, у нього є небезпечний штам, стійкий до антибіотиків ванкоміцину і даптоміцину.

Які препарати знайшли вчені

Тому вчені почали шукати шляхи захисту кишкових бактерій від дії антибіотиків. І звернули увагу на препарат холестирамін, який, як уже було відомо, пов'язує даптоміцином. В ході експерименту вони зробили мишам укол антибіотика водночас ввели деяким орально холестирамін. Разом два препарати знизили обсяг бактерій ентерококівв калі приблизно в 80 разів у порівнянні з контрольною групою.

Виявилось, що холестирамін пов'язує антибіотик даптоміцином і може діяти як "анти-антибіотик ".