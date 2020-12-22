На чилійській дослідницькій станції O'Higgins в Антарктиді підтвердили 36 випадків COVID-19. Раніше на цьому континенті випадків зараження коронавірусною інфекцією не виявляли.

Коронавірус підтвердили у 26 членів армії Чилі та 10 працівників технічного обслуговування. Про це повідомляє видання The Guardian.

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O'Higgins є однією з 13 чилійських баз в Антарктиді, яка розташована недалеко від найпівнічнішої точки Антарктичного півострова. Навіть цю станцію називають "важкодоступною навіть для Антарктики".

Інфікованих евакуювали до міста Пунта-Аренас на півдні Чилі, де вони перебувають на самоізоляції. Наразі всі люди з підтвердженим COVID-19 почуваються добре, а на станцію відправили новий персонал.

Професорка Університету Тасманії Ганне Нільсен заявила, що COVID-19 в Антарктиді може вплинути на місцеву дику природу, оскільки існує загроза передачі вірусу від людей до тварин.

Виявлення випадків COVID-19 в Антарктиді вплине на низку галузей: від планування та логістики людської діяльності на континенті до прийняття рішень на високому рівні вдома,

– наголосила вона.

Незважаючи на те, що в Антарктиці ніхто не живе постійно, взимку там побували близько тисячі дослідників.