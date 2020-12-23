У Великій Британії вирішили розширити суворий карантин ще на кілька районів Англії. Все тому, що там теж виявили новий штам коронавірусу.

Суворий карантин у Великій Британії Посилений карантин у районах почне діяти з 26 грудня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, повідомляє The Guardian. Читайте також У Британії виявили ще два нові штами коронавірусу Так, локдаун розширять ще на кілька районів: Ессекс,

Норфолк,

Сассекс,

Суррей,

Оксфордшир,

Хемпшир Зауважимо, під час суворого карантину у Британії обмежать вихід з дому, крім важливих причин. Також закриють більшість магазинів. Новий штам коронавірусу у Британії: що відомо 14 грудня в МОЗ Британії оголосили про стрімке поширення нового штаму коронавірусу, хоча виявили його ще восени.

Нова інфекція поширюється на 70% швидше. Штам вже діагностували у Нідерландах, Австралії, Данії, Малайзії.

Деякі країни тимчасово зупинили авіасполучення з Британією. Україна авіарейсів поки не скасовувала.

Крім того, 23 грудня у Британії заявили про виявлення ще 2 нових штамів коронавірусу.

Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу