В Англії розширили суворий карантин через новий штам коронавірусу
У Великій Британії вирішили розширити суворий карантин ще на кілька районів Англії. Все тому, що там теж виявили новий штам коронавірусу.
Суворий карантин у Великій Британії
Посилений карантин у районах почне діяти з 26 грудня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, повідомляє The Guardian.
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Так, локдаун розширять ще на кілька районів:
- Ессекс,
- Норфолк,
- Сассекс,
- Суррей,
- Оксфордшир,
- Хемпшир
Зауважимо, під час суворого карантину у Британії обмежать вихід з дому, крім важливих причин. Також закриють більшість магазинів.
Новий штам коронавірусу у Британії: що відомо
- 14 грудня в МОЗ Британії оголосили про стрімке поширення нового штаму коронавірусу, хоча виявили його ще восени.
- Нова інфекція поширюється на 70% швидше. Штам вже діагностували у Нідерландах, Австралії, Данії, Малайзії.
- Деякі країни тимчасово зупинили авіасполучення з Британією. Україна авіарейсів поки не скасовувала.
- Крім того, 23 грудня у Британії заявили про виявлення ще 2 нових штамів коронавірусу.
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