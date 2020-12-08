Дональд Трамп планує заборонити надання вакцини від COVID-19 іншим країнами на певний час. Насамперед нею мають повністю забезпечити всі американські штати.

Відповідне розпорядження Трамп хоче підписати у вівторок, 8 грудня. Про це повідомляє телеканал Fox News.

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За словами високопоставлених чиновників з Білого дому, наразі президент США хоче оголосити американцям про "пріоритетний підхід America First".

Ймовірно, таку заяву Трамп зробить під час брифінгу в Білому домі.

Крім того, джерело, наближене до робочої групи з питань коронавірусу Білого дому, заявило, що дозвіл використовувати вакцину Pfizer-BioNTech може бути вже в п'ятницю, 11 грудня.

Пріоритетним завданням є розповсюдження цих вакцин серед американців, перш ніж ми почнемо доставляти їх по всьому світу, щоб отримати міжнародний доступ,

– сказав чиновник.

Він передбачає, що міжнародна допомога Сполучених Штатів може початися наприкінці весни або на початку літа 2021 року.

Зверніть увагу! Міністерство охорони здоров'я України 7 грудня попросило США розглянути можливість надання Україні вакцини від коронавірусу в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях".

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