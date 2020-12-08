Американці насамперед: Трамп хоче тимчасово заборонити постачання вакцини іншим країнам
Дональд Трамп планує заборонити надання вакцини від COVID-19 іншим країнами на певний час. Насамперед нею мають повністю забезпечити всі американські штати.
Відповідне розпорядження Трамп хоче підписати у вівторок, 8 грудня. Про це повідомляє телеканал Fox News.
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За словами високопоставлених чиновників з Білого дому, наразі президент США хоче оголосити американцям про "пріоритетний підхід America First".
Ймовірно, таку заяву Трамп зробить під час брифінгу в Білому домі.
Крім того, джерело, наближене до робочої групи з питань коронавірусу Білого дому, заявило, що дозвіл використовувати вакцину Pfizer-BioNTech може бути вже в п'ятницю, 11 грудня.
Пріоритетним завданням є розповсюдження цих вакцин серед американців, перш ніж ми почнемо доставляти їх по всьому світу, щоб отримати міжнародний доступ,
– сказав чиновник.
Він передбачає, що міжнародна допомога Сполучених Штатів може початися наприкінці весни або на початку літа 2021 року.
Вакцинація українців проти COVID-19: що відомо
- Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX (механізму глобального доступу до вакцин проти коронавірусу).
- Про це держава домовилася з компанією Pfizer. Поставку цієї вакцини очікують вже на початку 2 кварталу 2021 року.
- В Україні у 2021 році хочуть вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Насамперед щеплення робитимуть медикам, військовим і соціальним працівникам.
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