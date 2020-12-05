102-річна американка Анджеліна Фрідман з Нью-Йорка, яка народилася в розпал епідемії "іспанки", двічі захворіла на коронавірусну інфекцію і обидва рази успішно вилікувалася.

Американка народилася під час пандемії "іспанки"

Фрідман народилася в 1918 році на кораблі, який перевозив іммігрантів з Італії в Нью-Йорк. Тоді на планеті лютувала пандемія "іспанки". Протягом свого життя Анджеліна перенесла рак, сепсис, внутрішню кровотечу, пише CNN.

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Жінка двічі перехворіла на коронавірус

Цього ж року жінка вдвічі перехворіла коронавірусну інфекцію і успішно вилікувалася від цього. Вперше американка заразилася COVID-19 у березні 2020 року. Хвороба у неї протікала легко, лише кілька разів піднялася температура.

Навіть діагноз у неї з'ясували випадково, коли Фрідман звернулася до лікарні за "незначною медичною процедурою".

Вдруге Анджеліна, яка живе в ізоляції в будинку для літніх людей, підхопила коронавірус у жовтні. початку лікарі вважали, що у неї грип. У жінки був кашель і жар, спершу медики підозрювали у неї грип. На щастя, американка і вдруге перемогла COVID-19 і отримала негативний результат тесту на коронавірус.

Відомо, що Фрідман зараз майже не бачить і не чує, однак досі бере участь у конкурсах у своєму будинку для літніх людей, захоплюється в'язання і радіє життю.