У США, а саме у штаті Аляска, у двох медичних працівників після щеплення вакциною від Pfizer і BioNTech виникла алергічна реакція.

У компанії Pfizer повідомили, що ретельно перевірять цю інформацію. Вони наголосили, що до випробувань вакцини не допускались люди, які мають алергічну реакцію на компоненти препарату, тож будуть відстежувати усі подібні випадки за межами клінічних випробувань. Про це пишуть The New York Times та CNN.

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Що відомо про випадки алергічної реакції від вакцини Pfizer і BioNTech

У медичної працівниці середнього віку, в анамнезі якої не вказано про схильність до алергії, через 10 хвилин після щеплення виникла анафілактична реакція. На обличчі та тулубі з'явився висип, окрім цього у жінки почались задишка і почастішання пульсу. Її одразу госпіталізували у відділення інтенсивної терапії, де вона пробула декілька ночей. Потім її стан стабілізувався.

У другого працівника через 10 хвилин набрякли очі, а також почались запаморочення і першіння у горлі. Його доставили до відділення невідкладної допомоги. Того ж дня його виписали додому, оскільки його стан покращився впродовж голини.

Реакція компанії

Розробники вакцини заявили, що до досліджень не допускались люди, у яких в анамнезі були важкі побічні реакції, пов'язані з вакциною або важкі алергічні реакції (наприклад, анафілаксія) на будь-який компонент досліджуваної вакцини. У компанії додали, що вивчать ці випадки й за необхідності оновлять перелік протипоказань до препарату.

У наших клінічних випробуваннях не було виявлено жодних сигналів, що викликають занепокоєння, в тому числі жодних сигналів про серйозні алергічні реакції, пов’язані з вакциною. Однак повідомлення про побічні явища поза клінічними дослідженнями є дуже важливим компонентом нашої діяльності з фармаконагляду, і ми розглянемо всю наявну інформацію щодо цього випадку та всі повідомлення про побічні ефекти після вакцинації,

– заявив представник Pfizer.

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