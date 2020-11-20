Абсолютний рекорд: за день в Україні виявили понад 14,5 тисяч нових хворих на COVID-19
Станом на 20 листопада в Україні виявили 598 085 хворих на коронавірус. З них 14 575 зафіксували лише за попередню добу – це рекордний добовий приріст інфікованих в країні від початку пандемії.
Серед нових хворих – 549 дітей та 613 медпрацівників. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов на свої сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.
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Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Києві (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.
Впродовж 17 листопада до лікарень госпіталізували 1 728 інфікованих з підтвердженим COVID-19 та людей з підозрою на його наявність.
На жаль, за цей самий період з життя пішли ще 229 інфікованих. Але є і хороша статистика – 7 845 пацієнтів виписали у зв'язку з тим, що вони вже одужали.
Скільки в Україні провели тестів на виявлення COVID-19
Впродовж минулої доби в Україні провели 70 752 досліджень на виявлення коронавірусної інфекції. З них 45 957 – методом ПЛР, а решта 24 795 – методом ІФА
Загалом від початку 2020 року в країні провели 4 108 825 ПЛР-тестувань для діагностики COVID-19.
Поширення коронавірусу в областях України
- Київ – 56 594 випадки;
- Вінницька область – 14 857 випадків;
- Волинська область – 20 651 випадок;
- Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
- Донецька область – 19 223 випадки;
- Житомирська область – 25 111 випадків;
- Закарпатська область – 20 827 випадків;
- Запорізька область – 22 225 випадків;
- Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
- Київська область – 28 427 випадків;
- Кіровоградська область – 4 052 випадки;
- Луганська область – 5 474 випадки;
- Львівська область – 39 916 випадків;
- Миколаївська область – 14 181 випадок;
- Одеська область – 36 053 випадки;
- Полтавська область – 17 403 випадки;
- Рівненська область – 27 054 випадки;
- Сумська область – 20 872 випадки;
- Тернопільська область – 24 843 випадки;
- Харківська область – 50 252 випадки;
- Херсонська область – 8 155 випадків;
- Хмельницька область – 25 290 випадків;
- Черкаська область – 16 437 випадків;
- Чернівецька область – 30 143 випадки;
- Чернігівська область – 13 159 випадків.
Зверніть увагу, що у статистиці не враховані дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
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