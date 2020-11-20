Станом на 20 листопада в Україні виявили 598 085 хворих на коронавірус. З них 14 575 зафіксували лише за попередню добу – це рекордний добовий приріст інфікованих в країні від початку пандемії.

Серед нових хворих – 549 дітей та 613 медпрацівників. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов на свої сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Києві (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Впродовж 17 листопада до лікарень госпіталізували 1 728 інфікованих з підтвердженим COVID-19 та людей з підозрою на його наявність.

На жаль, за цей самий період з життя пішли ще 229 інфікованих. Але є і хороша статистика – 7 845 пацієнтів виписали у зв'язку з тим, що вони вже одужали.

Станом на 20 листопада в Україні зареєстрували 598 085 хворих на COVID-19. З них одужали 274 324 людини. Але, на жаль, 10 598 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Скільки в Україні провели тестів на виявлення COVID-19

Впродовж минулої доби в Україні провели 70 752 досліджень на виявлення коронавірусної інфекції. З них 45 957 – методом ПЛР, а решта 24 795 – методом ІФА

Загалом від початку 2020 року в країні провели 4 108 825 ПЛР-тестувань для діагностики COVID-19.

Поширення коронавірусу в областях України

Київ – 56 594 випадки;

Вінницька область – 14 857 випадків;

Волинська область – 20 651 випадок;

Дніпропетровська область – 26 202 випадки;

Донецька область – 19 223 випадки;

Житомирська область – 25 111 випадків;

Закарпатська область – 20 827 випадків;

Запорізька область – 22 225 випадків;

Івано-Франківська область – 30 684 випадки;

Київська область – 28 427 випадків;

Кіровоградська область – 4 052 випадки;

Луганська область – 5 474 випадки;

Львівська область – 39 916 випадків;

Миколаївська область – 14 181 випадок;

Одеська область – 36 053 випадки;

Полтавська область – 17 403 випадки;

Рівненська область – 27 054 випадки;

Сумська область – 20 872 випадки;

Тернопільська область – 24 843 випадки;

Харківська область – 50 252 випадки;

Херсонська область – 8 155 випадків;

Хмельницька область – 25 290 випадків;

Черкаська область – 16 437 випадків;

Чернівецька область – 30 143 випадки;

Чернігівська область – 13 159 випадків.

Зверніть увагу, що у статистиці не враховані дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.