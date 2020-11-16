Раціон з низьким вмістом вітамінів і мінералів може бути причиною поганого самопочуття та початком розвитку захворювань. Тому так важливо чути сигнали організму про допомогу.

Перелік симптомів дефіциту вітамінів

Про потенційний дефіцит вітамінів і мінералів може свідчити низка симптомів, якщо ви помітили у себе ці ознаки, це не означає, що слід негайно скуповувати усі вітаміни в аптеці, ні! Варто збагатити свій харчовий раціон корисними продуктами, а також звернутися до лікаря для подальшого обстеження. Симптоми, які вказують на певні дефіцити в організмі опублікував журнал Healthline.

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Найкраще організм засвоює вітаміни та мінерали з продуктів, а не Бадів / Фото Getty Images

Ламкість волосся і нігтів

Безліч чинників можуть викликати ламкість волосся і нігтів. Одна з них – брак біотину. Біотин, також відомий як вітамін B7, допомагає організму перетворювати їжу в енергію.

Дефіцит трапляється не часто, але коли він виникає, частим та помітним симптомом є ламкість, стоншення або розшарування волосся і нігтів.

Серед інших симптомів дефіциту біотину можуть бути: хронічна втома, м'язові болі, судоми і поколювання в руках і ногах.

Група ризику розвитку дефіциту біотину: вагітні жінки, курці та люди, які зловживають алкоголем, а також у людей з розладами травлення, зокрема, з хворобою Крона. Також фактором ризику є часте чи тривале вживання антибіотиків та деяких протисудомних препаратів. Вживання сирих яєчних білків також може викликати дефіцит біотину, адже сирі яєчні білки містять авідин – білок, який знижує абсорбцію біотину.

Тріщини в кутиках рота чи виразки в роті

Утворення виразок в роті можуть частково бути пов'язані з недостатнім споживанням певних вітамінів або мінералів. Зокрема, через дефіцит заліза або вітамінів групи В.

Є дослідження, які свідчать, що люди з виразками в роті у два рази частіше мають низький рівень заліза.

А ось заїди можуть бути спричинені надмірним слиновиділенням чи зневодненням. Але причиною також може бути недостатнє споживання заліза і вітамінів групи В, особливо рибофлавіну.

Кровоточивість ясен

Жорстка чистка зубів є причиною кровоточивості ясен, але причиною також може бути нестача вітаміну С.

Вітамін С допомагає організму у процесі загоєння ран і зміцненні імунітету, він також діє, як антиоксидант, запобігаючи пошкодженню клітин.

Важливо пам'ятати, що організм не виробляє вітамін С самостійно, тому єдиний спосіб підтримувати його достатній рівень – це додавати в раціон.

Дефіциту вітаміну С вдається уникнути людям, які споживають достатньо свіжих фруктів і овочів.

Серйозний наслідок важкого дефіциту вітаміну С — цинга, яка пригнічує імунну систему, послаблює м'язи і кістки, а також викликає у людей почуття втоми і млявості.

Симптоми дефіциту вітаміну C: утворення синців, повільне загоєння ран, суху шкіру і часті носові кровотечі.

Поганий зір вночі й білі нарости на очах

Низьке споживання вітаміну А часто пов'язано із захворюванням, відомим як куряча сліпота, при якому у людей знижується здатність бачити при слабкому освітленні або темряві.

Це тому, що вітамін А необхідний для вироблення родопсину, пігменту в сітківці очей, який допомагає людині бачити вночі.

Ще один ранній симптом ксерофтальмії — плями Біто. Це білі нарости, що виникають на кон'юнктиві або на білій частині ока.

Нарости можна видаляти, але вони повністю зникнуть тільки після лікування дефіциту вітаміну А.

При нестачі вітаміну А варто їсти м'ясні субпродукти, молочні продукти, яйця, рибу, темно-листову зелень і овочі жовто-оранжевого кольору.



Здорове харчування це запорука хорошого здоров'я / Фото Getty Images

Себорейний дерматит і лупа

Себорейний дерматит і лупа є частиною тієї ж групи шкірних захворювань, які вражають ділянки тіла, що виробляють жир. Лупа в основному вражає шкіру голови, в той час, як себорейний дерматит може проявитися на обличчі, верхній частині грудей, на пахвах і в паху.

Лупа і себорейний дерматит можуть бути спричинені багатьма факторами, і звісно харчуванням з низьким вмістом поживних речовин.

Зокрема, низький рівень в крові цинку, ніацину (вітамін B3), рибофлавіну (вітамін B2) і піридоксину (вітамін B6) може бути одним із факторів розвитку себорейного дерматиту чи лупи.

Морепродукти, м'ясо, бобові, молочні продукти, горіхи і цільнозернові продукти — багаті на цинк.

Випадіння волосся

Щоб уникнути або уповільнити випадіння волосся, слід додати у свій раціон передусім залізо, цей мінерал бере участь в синтезі ДНК, зокрема ДНК, яка присутня в волосяних фолікулах. Нестача заліза може призвести до припинення росту або випадання волосся.

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Цинк – мінерал необхідний для синтезу білка і ділення клітин — процесів, які необхідні для росту волосся.

Також для здоров'я волосся потрібні: незамінні жирні кислоти лінолева кислота і альфаліноленова кислота та вітамін ніацин (B3).

Увага! Алопеція, стан, при якому волосся випадає невеликими ділянками, є одним з можливих симптомів дефіциту ніацину.

Продукти, багаті ніацином, місяться у м'ясі, рибі, молочних продуктах, цільнозернових зернах, бобових, горіхах, насінні і зелені.



Харчування має бути різноманітним / Фото Getty Images

Листові овочі, горіхи, цільне зерно і рослинні олії багаті на лінолеву кислоту, а волоські горіхи, насіння льону, насіння чіа і соєві боби багаті на альфаліноленову кислоту.

Червоні або білі гульки на шкірі

Волосяний лишай — це захворювання, при якому на щоках, руках, стегнах або сідницях з'являються гульки, схожі на мурашки на шкірі. Ці маленькі шишки також можуть супроводжуватися врослими волосками.

Причина його появи повністю не з'ясована, але ці гульки можуть з'явитися, коли в волосяних фолікулах виробляється занадто багато кератину.

Це захворювання може передаватися генетично. Проте, волосяний лишай також спостерігали у людей з харчуванням з низьким вмістом вітамінів А і С.

Це нервове захворювання, яке спричиняє неприємні або дискомфортні відчуття в ногах, а також непереборне бажання поворушити ними.

Хоча точні причини синдрому неспокійних ніг повністю не вивчені, схоже, існує зв'язок між симптомами і рівнем заліза в крові людини. Симптоми часто з'являються під час вагітності, коли рівень заліза у жінок може знижуватися.