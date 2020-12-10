75% померлих від COVID-19 пацієнтів в Україні були старші 60 років, – Ляшко
Понад 75% померлих від коронавірусу мешканців України – люди віком від 60 років. Хоч за кількістю випадків інфікування в країні ця група перебуває не на першому місці.
В Україні найчастіше коронавірус діагностують у людей віком 50-59 років. Про це під час брифінгу головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.
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Так, серед зареєстрованих пацієнтів з коронавірусом в Україні найбільше хворих у вікові категорії 50 – 59 років. Вони становлять 21,6% від усіх виявлених інфікованих.
Віктор Ляшко
У той же час найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60 – 69 років. Саме 31,1% від усіх померлих, у кого була зареєстрована коронавірусна хвороба... Понад 75% летальних випадків в нас реєструється у віковій групі 60 плюс”.
Також він додав, що від коронавірусу найбільше страждають люди, у яких є супутні соматичні хвороби.
Коронавірус в Україні: що варто знати
- Від початку 2020 року в Україні виявили 858 714 хворих на коронавірус. За минулу добу кількість виявлених випадків зараження збільшилася на 13 371.
- Від ускладнень, викликаних COVID-19, 9 грудня померли ще 266 пацієнтів. Загалом з початку епідемії зафіксували 14 470 летальних випадків.
- У Києві найвища смертність від коронавірусу по Україні.
- Від коронавірусу одужав вже 465 021 українець.
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