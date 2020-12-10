Понад 75% померлих від коронавірусу мешканців України – люди віком від 60 років. Хоч за кількістю випадків інфікування в країні ця група перебуває не на першому місці.

В Україні найчастіше коронавірус діагностують у людей віком 50-59 років. Про це під час брифінгу головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

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Так, серед зареєстрованих пацієнтів з коронавірусом в Україні найбільше хворих у вікові категорії 50 – 59 років. Вони становлять 21,6% від усіх виявлених інфікованих.

Віктор Ляшко У той же час найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60 – 69 років. Саме 31,1% від усіх померлих, у кого була зареєстрована коронавірусна хвороба... Понад 75% летальних випадків в нас реєструється у віковій групі 60 плюс”.

Також він додав, що від коронавірусу найбільше страждають люди, у яких є супутні соматичні хвороби.

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