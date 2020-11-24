40 мільйонів людей одужали: детальна статистика коронавірусу в світі
Станом на 24 листопада загальна кількість людей у світі, які інфікувалися коронавірусом наблизилась до 60 мільйонів. За час пандемії хвороба забрала життя понад 1,4 мільйона мешканців планети.
Найбільше хворих на COVID-19 виявили у Сполучених Штатах Америки. Найбільший добовий приріст хворих станом на 24 листопада зареєстрували у Мексиці (7 483). Актуальні дані згідно з сайтом Worldometer.
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Рейтинг країн з найвищою захворюваністю на COVID-19:
- США – 12 777 174;
- Індія – 9 177 840;
- Бразилія – 6 088 004;
- Франція – 2 144 660;
- Росія – 2 114 502.
Де найбільше смертей від коронавірусу:
- США – 263 687;
- Бразилія – 169 154;
- Індія – 134 254;
- Мексика – 101 926;
- Велика Британія – 55 230.
Лідери за кількістю тих, хто одужав:
- Індія – 8 604 955;
- США – 7 548 940;
- Бразилія – 5 445 095;
- Росія – 1 611 445;
- Аргентина – 1 203 800.
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В Європі дещо зменшилась захворюваність на коронавірус
Темпи поширення COVID-19 в країнах Європи знижуються, але в більшості країн досі триває карантин.
- У Франції 23 листопада зареєстрували 4 452 випадки інфікування, тоді як у неділю показники сягали 13 157.
- У Великій Британії зареєстрували найнижчий добовий приріст хворих – 15 450, а добова кількість смертей за тиждень знизилося на 6% – померли 206 британців.
- В Італії за неділю виявили 22 930 нових випадків коронавірусу, що на 5,4 тисячі нижче показника переддень і на 4,4 тисячі нижче даних, опублікованих минулого понеділка, 16 листопада (27 354). Водночас впродовж минулої доби в Італії померли 630 інфікованих, що більше, ніж напередодні (562).
- В Іспанії добовий показник випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів країни знизився до 374. Вперше з 23 жовтня він становить менш як 400.
- У Люксембурзі тим часом вводять нові обмеження – закриття барів, кафе, ресторанів і спортзалів до 15 грудня. Саме в Люксембурзі найвищий показник інфікування COVID-19 на душу населення серед країн ЄС. Середньодобовий приріст випадків в країні з жовтня становить понад 500.
- В Угорщині за добу виявили 3 334 хворих на COVID-19, переддень – 4 320 хворих. В цілому в країні після зростання захворюваності з другої половини жовтня спостерігають спад.
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