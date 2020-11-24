Станом на 24 листопада загальна кількість людей у світі, які інфікувалися коронавірусом наблизилась до 60 мільйонів. За час пандемії хвороба забрала життя понад 1,4 мільйона мешканців планети.

Найбільше хворих на COVID-19 виявили у Сполучених Штатах Америки. Найбільший добовий приріст хворих станом на 24 листопада зареєстрували у Мексиці (7 483). Актуальні дані згідно з сайтом Worldometer. Важливо Медики зі США заявили, що вакцина проти туберкульозу може захистити від COVID-19 Рейтинг країн з найвищою захворюваністю на COVID-19: США – 12 777 174;

Індія – 9 177 840;

Бразилія – ​​6 088 004;

Франція – 2 144 660;

Росія – 2 114 502. Де найбільше смертей від коронавірусу: США – 263 687;

Бразилія – ​​169 154;

Індія – 134 254;

Мексика – 101 926;

Велика Британія – 55 230. Лідери за кількістю тих, хто одужав: Індія – 8 604 955;

США – 7 548 940;

Бразилія – ​​5 445 095;

Росія – 1 611 445;

Аргентина – 1 203 800. Україна у цьому антирейтингу посідає 17 місце – в країні на COVID-19 захворіли 647 976 людей, з них одужали – 299 358, натомість померли – 11 263 хворих. Більше про Україну Понад 12 тисяч хворих: COVID-19 не відступає В Європі дещо зменшилась захворюваність на коронавірус Темпи поширення COVID-19 в країнах Європи знижуються, але в більшості країн досі триває карантин. У Франції 23 листопада зареєстрували 4 452 випадки інфікування, тоді як у неділю показники сягали 13 157.

23 листопада зареєстрували 4 452 випадки інфікування, тоді як у неділю показники сягали 13 157. У Великій Британії зареєстрували найнижчий добовий приріст хворих – 15 450, а добова кількість смертей за тиждень знизилося на 6% – померли 206 британців.

зареєстрували найнижчий добовий приріст хворих – 15 450, а добова кількість смертей за тиждень знизилося на 6% – померли 206 британців. В Італії за неділю виявили 22 930 нових випадків коронавірусу, що на 5,4 тисячі нижче показника переддень і на 4,4 тисячі нижче даних, опублікованих минулого понеділка, 16 листопада (27 354). Водночас впродовж минулої доби в Італії померли 630 інфікованих, що більше, ніж напередодні (562).

за неділю виявили 22 930 нових випадків коронавірусу, що на 5,4 тисячі нижче показника переддень і на 4,4 тисячі нижче даних, опублікованих минулого понеділка, 16 листопада (27 354). Водночас впродовж минулої доби в Італії померли 630 інфікованих, що більше, ніж напередодні (562). В Іспанії добовий показник випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів країни знизився до 374. Вперше з 23 жовтня він становить менш як 400.

добовий показник випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів країни знизився до 374. Вперше з 23 жовтня він становить менш як 400. У Люксембурзі тим часом вводять нові обмеження – закриття барів, кафе, ресторанів і спортзалів до 15 грудня. Саме в Люксембурзі найвищий показник інфікування COVID-19 на душу населення серед країн ЄС. Середньодобовий приріст випадків в країні з жовтня становить понад 500.

тим часом вводять нові обмеження – закриття барів, кафе, ресторанів і спортзалів до 15 грудня. Саме в Люксембурзі найвищий показник інфікування COVID-19 на душу населення серед країн ЄС. Середньодобовий приріст випадків в країні з жовтня становить понад 500. В Угорщині за добу виявили 3 334 хворих на COVID-19, переддень – 4 320 хворих. В цілому в країні після зростання захворюваності з другої половини жовтня спостерігають спад.