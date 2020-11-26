Ще одне відділення, в якому 40 кисневих точок, відкрили в госпіталі у Волинській обласній клінічній лікарні. Тобто це ще додаткові 40 місць для кисневозалежних хворих на коронавірус.

Останніми тижнями цих місць вкрай не вистачало. Ремонт у відділенні адаптували до перебування пацієнтів. Детальніше – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Важливо Масштаби приховують: волонтер шокував подробицями про COVID-19 на окупованому Донбасі

Киснева точка дозолить дихати пацієнтам, чиї легені уражені коронавірусом.

Як працює? Кисень через систему надходить до редуктора, укомплектованого склянкою для дистильованої води і сучасною дихальною маскою.



Киснева точка / Скриншот з відео



Загалом у відділенні їх 40 / Скриншот з відео

Які зручності для пацієнтів? Палати розраховані на двох пацієнтів. Кожна оснащена санвузлом, аби не виходити далеко у коридор. У кожній є гаряча й холодна вода. Методика лікування не передбачає, що пацієнти без потреби виходять у коридор. Тому елементарні зручності облаштували в кімнатах. Адже зайвий рух загрожує хворому зниженням сатурації легень.

Щодня кількість хворих, залежних від кисню, коливається в межах 100. Після запуску нового відділення шпиталь має 150 киснемісць.

Вивчаємо можливості проведення туди ще більше кисню, щоби забезпечити це відділення повністю. А також, щоб весь госпіталь функціонував на 100% кисневих точок,

– розповів директор з хірургії лікарні Микола Галей.

Чи всім вистачить місць

У госпіталь Волинської обласної клінічної лікарні приймають лише важких хворих з обов’язковим позитивним ПЛР-тестом. Тих, у кого вже симптомів немає, виписують або переводять у профільні лікарні для лікування супутніх хвороб. Але залежних від кисню залишають до остаточного одужання.

"Хворих, які потребують кисню й виписки, просто не виписують. Ми розглядаємо варіанти й шукаємо можливість приміщень для них, тим самим звільнити кисневі точки з високими потоками", – пояснив Галей.

Проте більшає не лише кількість заражених коронавірусом, а й ускладнень від нього. Особливо, пов’язаних з депресією та психічними розладами. Тому лікарі закликають дотримуватися елементарних правил безпеки.

Довідка. Ще на початку листопада 2020 року у 4 лікарнях Луцька, до яких госпіталізовують недужих на коронавірусну інфекцію, не лишилося вільних ліжкомісць із підведеним киснем. Зараз же додали нові