Ще 40 кисневих точок для хворих на COVID-19 з'явилося у Луцьку: як вони виглядають
Ще одне відділення, в якому 40 кисневих точок, відкрили в госпіталі у Волинській обласній клінічній лікарні. Тобто це ще додаткові 40 місць для кисневозалежних хворих на коронавірус.
Останніми тижнями цих місць вкрай не вистачало. Ремонт у відділенні адаптували до перебування пацієнтів. Детальніше – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.
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Киснева точка дозолить дихати пацієнтам, чиї легені уражені коронавірусом.
Як працює? Кисень через систему надходить до редуктора, укомплектованого склянкою для дистильованої води і сучасною дихальною маскою.
Киснева точка / Скриншот з відео
Загалом у відділенні їх 40 / Скриншот з відео
Які зручності для пацієнтів? Палати розраховані на двох пацієнтів. Кожна оснащена санвузлом, аби не виходити далеко у коридор. У кожній є гаряча й холодна вода. Методика лікування не передбачає, що пацієнти без потреби виходять у коридор. Тому елементарні зручності облаштували в кімнатах. Адже зайвий рух загрожує хворому зниженням сатурації легень.
Щодня кількість хворих, залежних від кисню, коливається в межах 100. Після запуску нового відділення шпиталь має 150 киснемісць.
Вивчаємо можливості проведення туди ще більше кисню, щоби забезпечити це відділення повністю. А також, щоб весь госпіталь функціонував на 100% кисневих точок,
– розповів директор з хірургії лікарні Микола Галей.
Чи всім вистачить місць
У госпіталь Волинської обласної клінічної лікарні приймають лише важких хворих з обов’язковим позитивним ПЛР-тестом. Тих, у кого вже симптомів немає, виписують або переводять у профільні лікарні для лікування супутніх хвороб. Але залежних від кисню залишають до остаточного одужання.
"Хворих, які потребують кисню й виписки, просто не виписують. Ми розглядаємо варіанти й шукаємо можливість приміщень для них, тим самим звільнити кисневі точки з високими потоками", – пояснив Галей.
Проте більшає не лише кількість заражених коронавірусом, а й ускладнень від нього. Особливо, пов’язаних з депресією та психічними розладами. Тому лікарі закликають дотримуватися елементарних правил безпеки.
Джерело: 24 канал
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