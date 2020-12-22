Центр громадського здоров'я оприлюднив перелік пріоритетних груп ризику, яких в Україні вакцинуватимуть проти коронавірусу в першу чергу. Всього таких груп є 9.

У 2021 році в Україні планують вакцинувати 50% населення. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

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Згідно з даними Центру, якщо Україна отримає вакцини проти COVID-19, які потребують холодового ланцюга з умовами зберігання +2 – +8 °C, то кожного місяця можна буде робити близько 1,7 мільйона ін’єкцій. Для реалізації плану потрібно майже 400 мобільних бригад (1 на 100 тисяч населення). Окрім того, до роботи буде залучено всі наявні пункти щеплень в Україні, які разом із рутинною вакцинацією приділятимуть 50% свого робочого часу вакцинації проти COVID-19.

Для того, аби не допустити зниження рівня вакцинації проти інших хвороб, імунізація проти COVID-19 буде організована таким чином, щоб не заважати вакцинації відповідно до календаря щеплень.

На основі рекомендацій ВООЗ/SAGE та ETAGE та Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) в Україні визначено 9 пріоритетних груп населення для вакцинації від COVID-19. У рамках 4-етапної кампанії з вакцинації у 2021 році поставлено амбітну мету охопити щепленнями щонайменше 50% населення країни у 2021 році,

– йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

Кого вакцинуватимуть в Україні в першу чергу

Медичні працівники, зокрема ті, які працюють у стаціонарах і надають медичну допомогу хворим на COVID-19 – 402 171 людина.

Військовослужбовці ООС – 41 000.

Працівники соціальної сфери – 156 871.

Персонал та люди, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках дитини, для осіб похилого віку тощо) – 136 353.

Люди віком від 60 років, включно з тими, які входять до групи медичного ризику – 9 978 194.

Персонал дошкільних, середніх, середньо технічних та вищих навчальних закладів – 1 428 055.

Працівники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ та МВС – 570 733.

Персонал і люди, які перебувають у місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах – 65 839.

Люди з хронічними захворюваннями віком від 18 до 59 років – 6 370 378.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх груп населення і професійних груп.



4 етапи вакцинації населення проти коронавірусу / Інфографіка ЦГЗ