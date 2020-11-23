13 тисяч пунктів для щеплення: в Іспанії у січні стартує вакцинація проти коронавірусу
Іспанія вже підготувала програму вакцинації населення від COVID-19, вона стартує у січні 2021 року. Всього у перші 3 місяці програма охопить більшу частину населення.
Іспанія та Німеччина першими у Європі ухвалили Національні стратегії щодо вакцинації. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише The Guardian.
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Кампанія розпочнеться у січні та матиме 13 тисяч пунктів щеплення,
– уточнив прем'єр.
Так, за його словами, значна частина населення зможе зробити вакцину з усіма гарантіями вже у першому кварталі наступного року.
Більш детальний план уряду щодо вакцинації представлять у вівторок, 24 листопада.
Що відомо про готовність препарату для вакцинації
- Є два потенційних препарати, які показали високу ефективність у трьох етапах досліджень.
- Вакцина Moderna ефективна на 94,5%. Ціна однієї дози вакцини 25 – 37 доларів.
- Pfizer, який розробляє вакцину разом з німецьким BioNTech, підтвердив 95% ефективність своєї вакцини-кандидата.
- В обох випадках потрібно зробити два щеплення з інтервалом у кілька тижнів.
- Вакцини були розроблені за допомогою нової технології передачі РНК (мРНК), яка передає генетичні інструкції, щоб навчити імунну систему людини виробляти антитіла, що знищують віруси.
- Через надзвичайну ситуацію вакцина може отримати дозвіл на екстрене (тимчасове) використання до отримання офіційного дозволу.
- Результати обох компаній дають можливість звернутися до Управління з контролю за продуктами та ліками США уже в найближчі тижні.
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