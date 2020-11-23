Іспанія вже підготувала програму вакцинації населення від COVID-19, вона стартує у січні 2021 року. Всього у перші 3 місяці програма охопить більшу частину населення.

Іспанія та Німеччина першими у Європі ухвалили Національні стратегії щодо вакцинації. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише The Guardian.

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Кампанія розпочнеться у січні та матиме 13 тисяч пунктів щеплення,

– уточнив прем'єр.

Так, за його словами, значна частина населення зможе зробити вакцину з усіма гарантіями вже у першому кварталі наступного року.

Більш детальний план уряду щодо вакцинації представлять у вівторок, 24 листопада.

Довідка: від початку пандемії в Іспанії на коронавірус захворіли понад 1,5 мільйона людей, 46 619 з яких померли від ускладнень COVID-19.

Що відомо про готовність препарату для вакцинації