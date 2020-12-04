13-річного хлопчика на Сумщині госпіталізували з підозрою на небезпечне інфекційне захворювання туляремію. Основним джерелом інфекції в природі є гризуни.

14 листопада у хлопця з’явився біль у горлі, збільшилися лімфатичні вузли, а також підвищилася температура до 39 °С. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я у фейсбуці.

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Того ж дня він звернувся по медичну допомогу, а 16 листопада його госпіталізували до інфекційного відділення.

Туляремія – це особливо небезпечне інфекційне захворювання, що передається від тварин до людей. Якщо хворому не надати вчасно медичну допомогу, можливі серйозні ускладнення чи смерть,

– наголосили у ЦГЗ.

Фахівці лабораторного центру розпочали епідеміологічне розслідування для з’ясування умов і причин появи захворювання.

Що таке туляремія?

Туляремія – це гостра інфекційна хвороба, якою можуть захворіти люди і тварини.

Збудник – бактерія Francisella tularensis.

Основне джерело інфекції для людини – ондатри, щури, миші, ховрахи, зайці.

Переносники інфекції — іксодові та гамазові кліщі, блохи, ґедзі, комарі, москіти тощо.

"Людина інфікується внаслідок контакту з хворими тваринами, укусу переносника, уживання заражених харчів та води і навіть через дихальні шляхи (наприклад, під час обробки заражених зернових продуктів, фуражу)", – пояснили у пресслужбі.

Симптоми туляремії:

збільшення лімфовузлів;

підвищення температури тіла до 38–40 °С;

сильний головний біль;

загальна слабкість;

запаморочення, порушення свідомості;

біль у м’язах;

нудота;

блювання;

почервоніння обличчя та очей;

висип, який на 8–12-й день хвороби лущиться і може призвести до пігментації шкіри.

Лікування здійснюють виключно в умовах стаціонару. Пацієнтам призначають антибактеріальну терапію.

Профілактика туляремії

Для профілактики туляремії у людини використовують живу туляремійну вакцину (Ельберта — Гайського). Ревакцинацію здійснюють за показаннями через п’ять років (тварин не вакцинують).

Профілактика захворювання в ендемічних районах зводиться до боротьби з гризунами.