У людей після одужання від COVID-19 ще тривалий час можуть зберігатись підвищена пітливість, температура, апатія і навіть повторне запалення легень. Симптоми не є приємними, але вони минуть, втім обстежити організм таки варто.

Довготривалі наслідки після інфікування коронавірусом

У людини після одужання від COVID-19 можуть з'явитися заїди, білий наліт на язику, відчуття дискомфорту в роті, кандидоз. Про це розповів львівський лікар Тарас Жиравецький на своїй сторінці у фейсбук.

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За словами лікаря, молоді люди швидко відновлюються після коронавірусної хвороби.

Якщо вам до 30 років, ви за 14 днів відновитесь і забудете, що хворіли. Організм розумний, і сам відновить себе, мікрофлора у кишківнику після антибіотику також відновиться самостійно до 14 днів без пробіотиків,

– зазнвчив Тарас Жиравецький.

Але навіть після того, як вірус зникне з організму, багато людей можуть відчувати наслідки хвороби. Лікар розповів, що буває найчастіше і що варто робити в такому разі.

Які ускладення можуть бути після COVID-19

Пітливість. Підвищене потовиділення може залишатись ще кілька тижнів, зокрема при фізичному навантаженні, або вночі. Температура 37,2. Незначне підвищення температури частіше зустрічається в тих пацієнтів, які є алергіками і мають високий igE. Або причиною температури може бути активація герпес вірусів на фоні зниження імунітету. Відчуття апатії і постійної втоми. Повторне запалення легень, внаслідок бактерійних інфекцій, що не пов'язані з коронавірусом. Так відбувається через ослаблення організму. Загострення геморою. Так часто буває після тривалого курсу антибактерійних. В такому випадку слід звернутись до проктолога. Загострення подагри. Варто проконсультуватись з лікарем щодо того, як контролювати сечову кислоту, а також щодо доцільності дієти. Схуднення. Більшість пацієнтів з надмірною вагою худнуть після COVID-19. Виникнення тромбозів. У пацієнтів з цукровим діабетом спостерігають збільшення рівня глюкози та глікованого гемоглобіну. 14-20 днів можуть бути вищі печінкові проби, як наслідок приймання нестероїдних протизапальних. Кашель продовж місяця і втрата нюху може на кілька місяців – теж часті довготривалі прояви. Головний біль триває від початку інфікування до 14-20 дня. Проходить без спеціального лікування, але зменшити його важко.

Увага! Після того, як ви побороли коронавірус, варто пройти обстеження.

Які аналізи варто здати після COVID-19:

загальний аналіз крові,

реактивний протеїн,

феритин, д-димери, алт, аст, ггт,

білірубін загальний та прямий,

креатинін,

сечовина,

сечова кислота,

залізо, глюкоза.

Варто знати На лікарняному через COVID-19 можна перебувати місяць, – МОЗ