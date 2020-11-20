12 наслідків коронавірусу після одужання та як їх позбутись, – пояснення лікаря
У людей після одужання від COVID-19 ще тривалий час можуть зберігатись підвищена пітливість, температура, апатія і навіть повторне запалення легень. Симптоми не є приємними, але вони минуть, втім обстежити організм таки варто.
Довготривалі наслідки після інфікування коронавірусом
У людини після одужання від COVID-19 можуть з'явитися заїди, білий наліт на язику, відчуття дискомфорту в роті, кандидоз. Про це розповів львівський лікар Тарас Жиравецький на своїй сторінці у фейсбук.
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За словами лікаря, молоді люди швидко відновлюються після коронавірусної хвороби.
Якщо вам до 30 років, ви за 14 днів відновитесь і забудете, що хворіли. Організм розумний, і сам відновить себе, мікрофлора у кишківнику після антибіотику також відновиться самостійно до 14 днів без пробіотиків,
– зазнвчив Тарас Жиравецький.
Але навіть після того, як вірус зникне з організму, багато людей можуть відчувати наслідки хвороби. Лікар розповів, що буває найчастіше і що варто робити в такому разі.
Які ускладення можуть бути після COVID-19
- Пітливість. Підвищене потовиділення може залишатись ще кілька тижнів, зокрема при фізичному навантаженні, або вночі.
- Температура 37,2. Незначне підвищення температури частіше зустрічається в тих пацієнтів, які є алергіками і мають високий igE. Або причиною температури може бути активація герпес вірусів на фоні зниження імунітету.
- Відчуття апатії і постійної втоми.
- Повторне запалення легень, внаслідок бактерійних інфекцій, що не пов'язані з коронавірусом. Так відбувається через ослаблення організму.
- Загострення геморою. Так часто буває після тривалого курсу антибактерійних. В такому випадку слід звернутись до проктолога.
- Загострення подагри. Варто проконсультуватись з лікарем щодо того, як контролювати сечову кислоту, а також щодо доцільності дієти.
- Схуднення. Більшість пацієнтів з надмірною вагою худнуть після COVID-19.
- Виникнення тромбозів.
- У пацієнтів з цукровим діабетом спостерігають збільшення рівня глюкози та глікованого гемоглобіну.
- 14-20 днів можуть бути вищі печінкові проби, як наслідок приймання нестероїдних протизапальних.
- Кашель продовж місяця і втрата нюху може на кілька місяців – теж часті довготривалі прояви.
- Головний біль триває від початку інфікування до 14-20 дня. Проходить без спеціального лікування, але зменшити його важко.
Які аналізи варто здати після COVID-19:
- загальний аналіз крові,
- реактивний протеїн,
- феритин, д-димери, алт, аст, ггт,
- білірубін загальний та прямий,
- креатинін,
- сечовина,
- сечова кислота,
- залізо, глюкоза.
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