На думку людей, найбрудніша частина оселі – це ванна. Але це не так, дослідження показують, що найбільше бактерій перебуває на кухні.

Національний санітарний фонд США (NSF International) опублікував дослідження "Household Germ Study" про найбрудніші місця в будинку.

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NSF попросив двадцять дві сім'ї взяти мазки з тридцяти домашніх предметів – від туалетного сидіння до кухонної губки. В мазках вимірювали кількість дріжджів і цвілі, які можуть викликати алергічні реакції, і бактерій групи кишкової палички. До групи входять кишкова паличка, сальмонела та інші бактерії, що викликають симптоми отруєння – діарею, блювоту, біль в животі.

10 найбрудніших місць у вашому будинку

Кухонна губка. 75% обстежених губок були заражені бактеріями групи кишкової палички, 86% – пліснявими грибами. Усередині губки тепло, волого, там застрягли шматочки їжі, так що це прекрасне місце для розмноження.

Як очистити? Міняти кожні два тижні. NSF радить щодня поміщати вологу губку в мікрохвильовку на 1-2 хвилини.



На кухонних губках багато бактерій / Фото Unsplash

Раковина. У 45% будинків в них знайшлися бактерії групи кишкової палички. Саме сюди змиваються мікроби та бруд з овочів і фруктів, залишки їжі, недопиті напої.

Як мити? Раз на тиждень чистити дно, стінки та ситечко гарячою водою з милом. Раз на місяць використовувати дезінфікуючий засіб.

Тримач для зубних щіток. На 64% стаканчиків знайшлися цвілеві й дріжджові грибки, на 27% - кишкова паличка, на 14% - золотистий стафілокок. Якщо тримач близько до унітаза, то при змиві мікроби з чаші злітають вгору і можуть на ньому осісти.

Як очистити? Стаканчик або тримач радять мити щотижня в гарячій мильній воді або протирати дезінфікуючими засобами. При натисканні на змив закривати кришку і тримати щітки якомога далі від унітаза.

Миска домашньої тварини. 45% мисок містили цвіль, 13% - кишкову паличку.

Як мити? Кожен день в гарячій мильній воді або з дезинфікуючим засобом, або в посудомийній машині.

Резервуар для води в кавоварці. Ще одна темне і вологе місце, до якого рідко доходять руки. У 50% досліджених пристроїв знайшлися цвілеві й дріжджові гриби.

Як мити? Дотримуватися інструкцій виробника. NSF радить для дезінфекції залити 4 чашки нерозбавленого оцту в резервуар для води, почекати пів години, а потім запустити кавоварку. Після цього 2-3 рази запустити кавоварку, поки не зникне запах оцту, і тільки потім заварювати каву. Фахівці з NSF стверджують, що робити це слід раз на місяць або через кожні 40-80 заварок.

Ручки кранів. 27% ручок містили цвілеві грибки, 9% – кишкову паличку, 5% – золотистий стафілокок. Повертаючись з вулиці, ми торкаємося ручок брудними руками.

Як мити? Щодня протирати засобом для дезінфекції раковин і ванн або просто антисептиком.

Іграшки домашніх тварин. Кішки та собаки з таким же запалом кусають іграшки, з яким вилизують статеві органи або топчуться по своїх екскрементах. У їхній слині можуть бути потенційні патогени. Тому їхні іграшки – це теж джерело фекальних бактерій, дріжджів і цвілі (в 55% будинків).

Як мити? Гумові та тверді іграшки ретельно промивати в гарячій мильній воді, а потім дати висохнути на повітрі. М'які іграшки прати в пральній машині при температурі вище 60 °C або з відбілювачем.

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Стільниці. На 30% кухонних стільниць була кишкова паличка, на 18% – цвіль.

Як мити? Після кожного приготування мити розчином мильної води та обполіскувати чистою водою або щодня використовувати дезінфікуючий засіб для конкретного покриття.



На стільницях залишається багато бруду / Фото Unsplash

Ручки плити. У 14% будинків на ручках були коліформні бактерії (інша назва тих, що з групи кишкової палички), у 27% – цвіль і дріжджі.

Як мити? Раз в тиждень в гарячій мильній воді, якщо ручки знімаються. Якщо ні, то протирати на місці дезінфікуючими засобами або водою з милом.

Дошка для нарізання. Будинки часто використовують одну дошку і для овочів, і для м'яса, і для зелені, і для ковбаси. На ній залишаються бактерії з кожного продукту.

Як мити? У гарячій воді з милом або засобом для миття посуду після кожного використання або між типами продуктів. Для м'яса можна завести окрему дошку.