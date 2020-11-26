В Україні з кожним днем зростає хвиля захворюваності на COVID-19. Зокрема, за 25 листопада виявили понад 15 тисяч нових інфікованих. Якщо не почати вживати більш жорсткі заходи, то до лютого 2021 року на коронавірус перехворіють 10 мільйонів українців.

Загалом з початку епідемії в Україні виявили понад 670 тисяч хворих. З них померли – більше, ніж 11 700. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Зараз є величезна хвиля захворюваності, тому якщо нічого не робити, то до лютого в нас перехворіють 10 мільйонів людей", – наголосив він.

Арсен Аваков голосуватиме за жорсткий локдаун, – Геращенко

Очільник МВС Арсен Аваков заявив, що в Україні слід запровадити жорсткий карантин якомога швидше. І додав, що уряд готує програми компенсацій для бізнесу.

На думку Антона Геращенка, на наступному засіданні Кабміну це питання знову винесуть для прийняття рішення. Відтак якщо буде голосування за прийняття радикального локдауну, міністр внутрішніх голосуватиме за це.

Карантин з пакетом компенсацій для малого та середнього бізнесу, для найманих працівників. Але у тих випадках, коли бізнес буде обмежений у своїй діяльності,

– пояснив він.

Також заступник Арсена Авакова пригадав, що у жовтні було засідання Кабміну, на якому вирішувалося питання карантину вихідного дня.

Тоді міністр внутрішніх справ, міністр культури та міністр цифрової трансформації заявляли, що вважають всі запроваджені заходи недостатньо ефективним.

"Але вони були в меншості. Можливо, зараз через таку публічну заяву очільника МВС до нього прислухаються інші міністри і приймуть виважене рішення", – прокоментував Антон Геращенко.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу