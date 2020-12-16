10 хвилин з моменту виклику: в Україні затвердили норми прибуття медичної допомоги
Кабінет міністрів підтримав представлений Міністерством охорони здоров'я план реформування системи екстреної медичної допомоги в Україні. Нею передбачено чіткий норматив прибуття бригад екстреної медичної допомоги на місце події.
Це дасть можливість знизити рівень смертності, адже таким чином встановили пріоритет для пацієнтів із критичним станом. Рішення ухвалили на засіданні уряду 16 грудня, повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
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Уряд підтримав рішення про запровадження додаткових критеріїв виклику "швидкої" за пріоритетністю надання медичної допомоги,
– зазначив прем’єр-міністр.
Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуть на:
- критичні;
- екстрені;
- неекстрені;
- непрофільні.
Постанова набуде чинності з 1 січня 2021 року.
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