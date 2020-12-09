1 з 10 зможе вакцинуватись від COVID-19: чому бідні країни не будуть захищені
9 з 10 жителів 70 бідних країн малоймовірно отримають вакцину від коронавірусу в наступному році, оскільки західні країни вже викупили більшу частину найбільш перспективних препаратів.
Про це йдеться в статті The Guardian з посиланням на дані коаліції організацій, що працюють в області прав людини, People's Vaccine Alliance.
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Розвинені країни, в яких живе 14% населення планети, вже забезпечили собі вакцини від коронавірусу. Так, найбільше доз на душу населення закупила Канада: кожен канадець зможе зробити щеплення від коронавірусу 5 разів.
Нікому не можна відмовляти в життєво необхідній вакцині лише через країну, в якій вони живуть, чи їх фінансовий стан,
– заявила менеджерка благодійної організації Oxfam Анна Марріотт.
Відомо, що 96% наявних доз вакцини Pfizer викупили західні країни. Вакцину Moderna теж зможуть отримати тільки жителі розвинених країн, і ціни на обидві вакцини високі. До того ж їх потрібно зберігати при дуже низькій температурі.
Компанія AstraZeneca, навпаки, збирається відправити 64% доз вакцини країнам, що розвиваються.
Активісти з коаліції People's Vaccine Alliance закликали виробників вакцин поділитися технологіями з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це дозволить зробити на мільярди доз більше з меншими витратами.
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Чи готові українці вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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