9 з 10 жителів 70 бідних країн малоймовірно отримають вакцину від коронавірусу в наступному році, оскільки західні країни вже викупили більшу частину найбільш перспективних препаратів.

Про це йдеться в статті The Guardian з посиланням на дані коаліції організацій, що працюють в області прав людини, People's Vaccine Alliance.

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Розвинені країни, в яких живе 14% населення планети, вже забезпечили собі вакцини від коронавірусу. Так, найбільше доз на душу населення закупила Канада: кожен канадець зможе зробити щеплення від коронавірусу 5 разів.

Нікому не можна відмовляти в життєво необхідній вакцині лише через країну, в якій вони живуть, чи їх фінансовий стан,

– заявила менеджерка благодійної організації Oxfam Анна Марріотт.

Відомо, що 96% наявних доз вакцини Pfizer викупили західні країни. Вакцину Moderna теж зможуть отримати тільки жителі розвинених країн, і ціни на обидві вакцини високі. До того ж їх потрібно зберігати при дуже низькій температурі.

Компанія AstraZeneca, навпаки, збирається відправити 64% доз вакцини країнам, що розвиваються.

Активісти з коаліції People's Vaccine Alliance закликали виробників вакцин поділитися технологіями з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це дозволить зробити на мільярди доз більше з меншими витратами.

Щодо України, то відомо, що держава отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19 з ініціативи COVAX. МОЗ визначило 12 пріоритетних груп населення, які підлягають першочерговій вакцинації. Загалом до них може потрапити 21 мільйон українців.

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Чи готові українці вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу