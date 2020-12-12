Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що здебільшого новорічні та різдвяні свята українці відзначають в родинному колі. Тому дати локдауну з 8 до 24 січня є абсолютно обґрунтованими.

Україна не могла вводити карантин з 25 грудня по 7 січня, як це роблять багато інших країн, насамперед через економічні обставини. Таку думку Максим Степанов озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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"Тому що для багатьох людей грудень – досить важливий місяць року, коли йде робота, це перше. Друге, якщо ми подивимося на період з 1 по 6 січня до Різдва, Різдво – все-таки більш сімейне свято – то фактично у нас такий природний локдаун, якщо можна так сказати", – заявив він.

На вулицю просто подивіться – абсолютно мало людей, проводять час у колі сім'ї або приходять до друзів, що в принципі дозволяють собі робити тільки на вихідні, люди не працюють на канікулах,

– зазначив Степанов.

До слова, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, якби уряд ввів локдаун на новорічні свята, то ефективності було б мало. За його словами, у цей період зазвичай мобільність людей зменшується.



Карантинні обмеження під час січневого локдауну / Інфографіка 24 каналу